Alain Badiou : "Peut-être qu'un certain degré de violence est inévitable"

"Tant que l'on n'éradiquera pas le capitalisme, on ne trouvera pas de solution au problème climatique", dit Alain Badiou. L'éminent philosophe français de gauche exhorte les jeunes à changer réellement et profondément le monde.

Vêtu d'un pantalon de travail vert et d'une veste polaire, Alain Badiou, dans son modeste appartement du centre de Paris, ressemble plus à un homme à tout faire à la retraite qu'à l'homme considéré comme l'un des plus grands penseurs de notre temps. Le bling-bling cher aux intellectuels français lui est totalement étranger. Le philosophe d'inspiration marxiste, ancien élève de Louis Althusser, est professeur émérite à la prestigieuse École normale supérieure de Paris. On lui doit une vingtaine de livres et d'essais philosophiques, ainsi que des romans, des pièces de théâtre et des ouvrages mathématiques. "Je réfléchis à une pièce de théâtre sur le Brexit ", dit-il en riant. "Quelqu'un essaie de quitter sa maison, mais il ne trouve aucune issue."

...