Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo, en garde à vue dans l'enquête sur la diffusion de vidéos intimes de l'ex-candidat de la majorité présidentielle française à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, vont être présentés à un juge d'instruction, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Paris.

L'activiste russe et sa compagne sont susceptibles d'être inculpés par ce magistrat, dans le cadre d'une information judiciaire qui sera ouverte mardi matin.

Cette affaire a poussé M. Griveaux à renoncer vendredi à être la tête de liste du parti présidentiel, bouleversant la campagne pour les élections municipales dans la capitale à un mois de ce scrutin. Jusqu'alors ministre de la Santé, Agnès Buzyn a finalement pris le relais dimanche.

Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo ont été placés ce week-end en garde à vue pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel", dans le cadre d'une l'enquête ouverte samedi à la suite du dépôt d'une plainte contre X de Benjamin Griveaux. Ces gardes à vue ont été levées lundi après-midi.

Réfugié politique en France depuis 2017, M. Pavlenski, 35 ans, a affirmé vendredi avoir été à l'origine de la mise en ligne des vidéos incriminées, assurant vouloir dénoncer l'"hypocrisie" de Benjamin Griveaux.

Ce dernier "a utilisé sa famille en se présentant en icône pour tous les pères et maris de Paris. Il a fait de la propagande des valeurs familiales traditionnelles", a dit l'activiste.

L'avocat de M. Griveaux, Me Richard Malka, a qualifié cette explication de "grotesque" et dit douter que Piotr Pavlenski ait été le seul responsable de la diffusion des vidéos.

Selon des sources concordantes, c'est sa compagne de 29 ans qui a été au départ la destinataire des vidéos en question.

