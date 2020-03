Accord unanime des 27 sur une interdiction d'entrée des personnes dans l'UE pour 30 jours

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ont marqué leur accord unanime mardi sur une interdiction d'entrée des personnes dans l'UE pour 30 jours, pour les voyages jugés non essentiels, ont indiqué les présidents de la Commission et du Conseil, Ursula von der Leyen et Charles Michel, à l'issue d'une vidéoconférence de trois heures sur les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.

© BELGAIMAGE