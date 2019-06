A Stonehenge, 10.000 visiteurs célèbrent le solstice d'été (En images)

Chaque année à la même époque, de nombreux visiteurs se déplacent sur le site de Stonehenge, où trône un monument mégalithique érigé il y a plus de 4500 ans et encore source de nombreux mystères. Ce vendredi 21 juin, à 4h52 très précisément, ils étaient 10.000, selon l'organisation English Heritage qui gère le site de Stonehenge, à fêter le solstice d'été et à regarder le lever du soleil devant les immenses pierres de 25 tonnes disposées en cercle. Le site est couru lors du solstice d'été pour son alignement avec le soleil qui apparaît alors entre les deux pierres du grand trilithon, l'élément le plus impressionnant du site. Certains visiteurs avaient revêtu leur plus bel accoutrement de druide pour fêter le soleil.







