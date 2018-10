A la frontière du Brexit, entre la république d'Irlande et l'Irlande du Nord

Genèse d'une frontière

Ballyconnell, village frontalier, côté République. Au pub Molly Maguire, la déco tout entière évoque l'IRA -l'Armée Républicaine Irlandaise-. Le souvenir des Troubles qui ont agité l'île de 1968 au Cessez-le-feu de 1994 y est vivace. Les frères Lyons, maîtres des lieux et intarissables conteurs, enchaînent les anecdotes avec une verve décapante. "Vous voyez Gabriel, le quincailler de Ballyshannon ? Son oncle et deux autres gars préparaient un attentat du temps de l'IRA. Ces imbéciles ont roulé trop vite sur une petite route cahoteuse avec leur camionnette piégée. Et boum ! Seul l'oncle s'en est tiré !", raconte l'aîné, Toirbhealach. Les attentats, les exactions, les vexations aussi, étaient courants dans le Borderland, la zone frontalière où s'enchevêtrent les deux Irlandes. "C'était une guerre civile, pas simplement des Troubles", précise Declan Murphy, représentant du parti nationaliste Sinn Fein à Dundalk. La spirale infernale s'enclenche dans les rues de Derry en 1968, lorsque des marches pacifiques organisées par les Républicains catholiques revendiquant des droits civiques identiques à ceux des Unionistes protestants sont durement réprimées. " En Irlande du Nord, nous étions des citoyens de deuxième classe, souligne Declan, victimes de discrimination dans tous les domaines : accès aux logements sociaux, éducation, santé, salaires..." Devant l'intransigeance du gouvernement de Belfast qui fait appel à l'armée britannique, l'IRA jusque là en sommeil, voit les volontaires affluer, plus encore après le massacre du Bloody Sunday en 1972. La lutte armée devient inévitable, reflet de celle de 1916 qui a vu en 1921 la création de la République d'Irlande au sud et le maintien dans le giron du Royaume Uni de six comtés d'Ulster dont la majorité protestante descend de colons écossais implantés dès la fin du XVe siècle. Le tracé sinueux de la frontière actuelle découle du Traité d'Indépendance de l'Irlande en 1921 et suit les vieilles divisions paroissiales.

