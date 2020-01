View this post on Instagram

Patrou 120cm x 150cm Acryl auf Leinwand Mit diesem Bild verabschiede ich mich für dieses tolle erfolgreiches Jahr. Ich sage allen die mich unterstützt haben vielen Dank 🙏 🎉🎉🎉 Ich wünsche euch allen ein guten Rutsch ins neue Jahr. Patrou 120cm x 150cm Acrylic on Canvas. With this work of art I say goodbye for this great successful year. I would like to thank all those who have supported me 🙏 🎉🎉🎉 I wish you all a happy new year. www.mikailakar.de #mikailakar #mikailsgalerie #mikails_galerie