65.000 personnes ont participé à un concert contre le racisme en Allemagne

Un précédent bilan faisait état de 50.000 participants. Les organisateurs attendaient entre 20.000 et 30.000 personnes. "Il ne s'agit pas ici d'une bataille gauche contre droite mais d'une évidence, et ce peu importe votre couleur politique: s'opposer à une foule d'extrême droite qui devient violente", a expliqué Campino, chanteur vedette du groupe Toten Hosen, très célèbre en Allemagne.

"Il est très important que nous arrêtions ce mouvement tant que c'est encore une boule de neige et avant que cela ne devienne une avalanche", a ajouté le chanteur, expliquant sa présence "en tant que citoyen" et non chanteur. La police a indiqué que la soirée s'était déroulée sans problèmes.

Les autorités avaient interdit une contre-manifestation du mouvement d'extrême droite Pro Chemnitz et ont également empêché des membres du mouvement de droite populiste Pegida de troubler le concert. Cet événement, prévu depuis une semaine "pour que les gens de Chemnitz ne se sentent pas seuls", avait été organisé en réaction à plusieurs manifestations anti-étrangers de l'extrême droite depuis une semaine.