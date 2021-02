Les pays de l'Union européenne ont enregistré environ 450.000 décès supplémentaires entre mars et novembre 2020, selon les données européennes livrées par Eurostat mardi. Un pic est particulièrement notable en novembre passé en Belgique.

Les chercheurs ont utilisé des données mensuelles pour comparer la surmortalité en 2020 par rapport à la moyenne des décès enregistrés durant la même période de 2016 à 2019. L'Office européen de statistiques Eurostat avance que les données "donnent une mesure générale de l'impact de la mortalité de la pandémie de Covid-19 car elles tiennent compte des tous les décès indépendamment de leurs causes".

Les chercheurs ont établi une moyenne européenne estimée sur la base des données de tous les États membres à l'exception de l'Irlande, qui n'a pas fourni d'information. La surmortalité a atteint un pic en novembre, avec une augmentation de 40% du taux de mortalité moyen. Un autre pic, de moindre envergure, est aussi relevé en avril, durant la première vague pandémique, avec 25% d'augmentation du taux moyen de mortalité.

Après le mois d'avril, les chiffres ont baissé avant de repartir à la hausse en août, suivant la courbe des contaminations par le coronavirus. Le pic de novembre était particulièrement mortel en Bulgarie, Pologne et Slovénie, avec des surmortalités de plus de 90%, suivi par la Belgique, qui a alors enregistré une augmentation de près de 60%. L'Italie et l'Autriche ont pour leur part constaté une hausse de 50% des décès.

Les chercheurs ont utilisé des données mensuelles pour comparer la surmortalité en 2020 par rapport à la moyenne des décès enregistrés durant la même période de 2016 à 2019. L'Office européen de statistiques Eurostat avance que les données "donnent une mesure générale de l'impact de la mortalité de la pandémie de Covid-19 car elles tiennent compte des tous les décès indépendamment de leurs causes".Les chercheurs ont établi une moyenne européenne estimée sur la base des données de tous les États membres à l'exception de l'Irlande, qui n'a pas fourni d'information. La surmortalité a atteint un pic en novembre, avec une augmentation de 40% du taux de mortalité moyen. Un autre pic, de moindre envergure, est aussi relevé en avril, durant la première vague pandémique, avec 25% d'augmentation du taux moyen de mortalité.Après le mois d'avril, les chiffres ont baissé avant de repartir à la hausse en août, suivant la courbe des contaminations par le coronavirus. Le pic de novembre était particulièrement mortel en Bulgarie, Pologne et Slovénie, avec des surmortalités de plus de 90%, suivi par la Belgique, qui a alors enregistré une augmentation de près de 60%. L'Italie et l'Autriche ont pour leur part constaté une hausse de 50% des décès.