2020, année de consolidation et des choix pour Notre-Dame de Paris

Il est encore trop tôt pour dire si Notre-Dame de Paris est sauvée et décider s'il faut la restaurer à l'identique ou non : 2020 sera l'année de la consolidation et des consultations, selon le général chargé par le président français de piloter la renaissance en cinq ans de la cathédrale.

Notre Dame, après l'incendie