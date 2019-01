2019 sera-t-elle vraiment l'année du Brexit ?

Si la date en est fixée au jour et à la minute près, le 29 mars 2019, à minuit, les modalités concrètes demeurent inconnues. C'est là une incohérence inédite. Pourtant, à l'aune des grandes " sorties " de l'histoire, le Brexit n'est pas un événement sans précédent. Même s'il n'existe pas de comparaison réellement appropriée, on peut se remémorer une autre grande échappée, qui devait avoir des conséquences planétaires et qui n'en eut guère, à savoir le retrait de la France de la structure militaire de l'Otan, le 7 mars 1966. Ce jour-là, dans une lettre adressée au président américain Lyndon B. Johnson, le général de Gaulle annonce que son pays " se propose de recouvrer sur son territoire l'ent...