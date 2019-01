Zéro déchet, la nouvelle religion

Changer le monde en éradiquant les ordures : pour les adeptes du " zéro déchet ", ça n'a rien d'une utopie. Ils sont de plus en plus nombreux à adopter ce mode de vie, basé sur un refus de la surconsommation. Achats en vrac, do it yourself, réutilisation, recyclage, compost... Tous les moyens sont bons pour ne plus produire aucun détritus. Et réaliser des économies.