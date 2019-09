Quelque 5.000 bénévoles ont retiré 60 tonnes de déchet de la Meuse, de l'Escaut et de plusieurs de leurs affluents, au cours de 48 actions organisées dans le cadre du World Cleanup Day, ont annoncé samedi en fin d'après-midi les organisateurs de l'événement.

Rien qu'à Anvers, 12 tonnes de déchets ont été collectées.

En 2018, plus de 17,7 millions de citoyens dans 157 pays avaient participé à cette opération, organisée depuis 2008 par l'ONG Let's Do It Foundation ("Fondation Faisons-le"). "Les poubelles sont un problème mondial, qui touche l'ensemble des habitants de la planète. Il ne connaît pas de frontières. Nous pourrions penser que nous n'en voyons pas beaucoup quotidiennement, mais en réalité le problème grossit dans le monde", a déclaré la présidente de Let's Do It ! , Heidi Solba, sur le site internet de l'ONG.