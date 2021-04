En mer du Nord, quelque 20 000 tonnes de déchets sont jetées chaque année.

En 2007, l'Etat a incité les pêcheurs de Zeebruges, Nieuport et Ostende à rejoindre le projet international Fishing for Litter et ramener à terre les déchets retenus dans leurs filets, afin qu'ils soient recyclés. En 2020, 39 navires étaient enregistrés (43 en 2018) mais 23 seulement (10 en 2018) ont effectivement débarqué les déchets récoltés, dans les ports d'Ostende et de Zeebruges. Les quantités de déchets débarquées dans ces mêmes ports ont, elles, progressé de 2 239 kilos en 2018 à 17 735 kilos en 2020.