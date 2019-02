Une source d'hydrogène vert inépuisable, la découverte prometteuse d'ingénieurs belges

Après dix ans de travail, les bio-ingénieurs du Centre de chimie et de catalyse des surfaces à la KU Leuven ont mis au point un appareil qui sépare les molécules d'eau H2O contenues dans l'air ambiant en hydrogène (H2) et en oxygène (O). La grande particularité et ingéniosité de cet appareil est qu'il ne fonctionne pas grâce à de l'électricité produite par l'énergie fossile ou nucléaire, mais exclusivement via l'énergie solaire, ce qui rend sa production renouvelable et inépuisable, rapporte Le Soir. Grâce à ces panneaux de 1,6 m2 chacun, 15% de la lumière solaire est directement transformée en hydrogène gazeux à partir de la vapeur d'eau. Le panneau peut produire jusqu'à 250 litres d'hydrogène par jour, un record mondial, selon l'équipe d'ingénieurs louvanistes.

