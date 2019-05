Un ours venu d'Espagne a été signalé dans le nord-est du Portugal, pays où cette espèce avait disparu depuis la fin du XIXe siècle, a annoncé jeudi l'Institut portugais de conservation de la nature et des forêts (ICNF).

"La réapparition d'individus de cette espèce au Portugal (...) a maintenant été confirmée par l'ICNF", a-t-il indiqué sur son site internet.

L'animal, appartenant "très probablement" à la population d'ours présente dans l'ouest des monts Cantabriques dans le nord de l'Espagne, a été repéré dans le parc naturel de Montesinho et dans la commune de Bragança, dans le nord-est du Portugal.

"Les derniers signalements témoignant d'une présence stable d'ours bruns au Portugal se situent entre le XVIIIe et la fin du XIXe siècles. Ils se sont ensuite éteints", a précisé l'ICNF.

Selon un ouvrage cité par les médias portugais et qui fait référence en la matière, le dernier ours vivant au Portugal a été tué en 1843 dans la région montagneuse du Gerês (nord-ouest). "Le fait qu'un ours ait traversé notre frontière ne veut pas dire qu'il y a un ours (établi) au Portugal. En ce moment nous avons un animal errant", a précisé un des auteurs de cet ouvrage, Paulo Caetano, à la radio portugaise.

L'animal est probablement "un jeune mâle" à la recherche "d'un territoire paisible, d'une compagne et de nourriture", a expliqué le journaliste. La population d'ours dans la cordillère cantabrique, qui s'étend d'est en ouest sur quatre régions espagnoles (Castille-Léon, Asturies, Cantabrie et Galice), est en augmentation depuis l'adoption en 1989 d'un "plan de réimplantation".

En 2018, quelque 330 individus y étaient recensés, selon la fondation écologiste Oso Pardo (Ours Brun).