Un incendie était hors de contrôle jeudi matin dans une zone rurale du nord-est de l'Espagne, touchée par la vague de chaleur européenne, malgré les efforts de centaines de pompiers déployés toute la nuit, ont indiqué les autorités locales.

Le feu s'est déclenché mercredi après-midi près du village de Torre del Espanol en Catalogne. Jeudi matin, il avait déjà détruit plus de 4.000 hectares de végétation, selon le ministre régional de l'Intérieur, Miquel Buch. "Les difficultés sont telles que l'on ne peut pas parler d'un feu en phase de contrôle ou d'extinction. Au contraire, nous sommes dans une phase où le feu progresse", a-t-il expliqué à la radio catalane.

Environ 350 pompiers et sept unités aériennes sont mobilisés contre cet incendie classé à "risque extrême", qui pourrait dévorer 20.000 hectares dans cette région couverte de vergers, d'oliviers et de vignobles, selon un communiqué du gouvernement régional de Catalogne. La propagation du feu est accélérée par de forts vents et des températures en hausse.

L'incendie a peut-être été causé par une "accumulation de fumier dans une ferme, qui a généré suffisamment de chaleur pour exploser et provoquer des étincelles", selon M. Buch. Une trentaine de personnes ont été évacuées, a indiqué le gouvernement régional.