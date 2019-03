Riz menacé, pluies et pollution: El Niño frappe la Chine

De décembre jusqu'au 22 février, certaines villes du sud du pays ont enregistré jusqu'à 55 jours de pluie, soit 15 de plus que la moyenne de saison, a indiqué le Centre national pour le climat. Sept provinces méridionales ont connu, durant la même période, un niveau de précipitations jamais vu depuis 1961, a souligné cette semaine l'institution dans un communiqué publié sur son site internet.

Phénomène climatique lié, entre autres, au réchauffement des eaux du Pacifique tropical, El Niño pousse à la hausse la moyenne mondiale des températures. Il réapparaît régulièrement et a une incidence majeure sur le climat, se traduisant selon les régions du monde par des sécheresses, des tempêtes ou des inondations.

Le faible niveau d'ensoleillement, qui entraîne une baisse les températures, va nuire aux cultures de riz, a prévenu Ding Yihui, un membre de l'Académie chinoise d'ingénierie, cité vendredi par le quotidien China Daily. "Si la situation perdure jusqu'au printemps, mars ou mai, la production agricole dans le sud du pays sera gravement affectée", a-t-il mis en garde.

L'épisode El Niño contribue également à une recrudescence du smog autour de la capitale Pékin et de la province voisine du Hebei (nord), a indiqué le Centre de recherche national conjoint sur le contrôle de la pollution atmosphérique. Selon lui, le phénomène météorologique facilite le transport de l'humidité du sud vers le nord de la Chine, grâce à des vents faibles. Or, une atmosphère très humide favorise la rétention des particules polluantes dans l'air. Un épais brouillard gris et toxique enveloppait encore Pékin samedi matin, où il réduisait fortement la visibilité.