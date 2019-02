Portfolio : 9 espèces menacées dont la situation pourrait s'améliorer en 2019

Enfin une bonne nouvelle pour l'avenir de la biodiversité : des scientifiques de l'ONG Wildlife Conservation Society viennent d'établir une liste d'animaux menacés dont la situation pourrait s'améliorer cette année. Et pour cause, davantage d'efforts de conservation sont menés sur le terrain. Parmi ces espèces, on retrouve la baleine à bosse dont la population au large du Gabon et de Madagascar a augmenté de 70% à 90%, mai...