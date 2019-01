"Point de basculement": le Groenland fond quatre fois plus vite qu'en 2003

Les énormes glaciers du Groenland déposent des blocs de glace de plus en plus gros dans l'océan Atlantique. Mais la plus grande perte de glace au cours de la décennie depuis 2003 s'est produite dans la région du sud-ouest, qui ne contient pas beaucoup de glaciers. Que se passe-t-il ? Les scientifiques estiment que, tout simplement, la glace en surface fond également à mesure que les températures mondiales s'élèvent. Cette eau s'écoule ensuite dans les océans et fait monter le niveau des mers.

