Moralscore, le site qui classe les entreprises selon vos valeurs morales

Comment savoir si une entreprise est aussi vertueuse qu'elle le dit et si elle partage les mêmes valeurs que vous ? Moralscore a créé un algorithme pour vous aider à dépenser votre argent en toute connaissance de cause.

Avec la publicité qui montre une image idyllique des entreprises, le "greenwashing" qui met le vert à toutes les sauces et les prix défiants toutes concurrence qui cachent des travailleurs exploités, il est parfois difficile d'y voir clair et de choisir les entreprises les plus vertueuses sans pour autant se ruiner. C'est dans le but de guider les consommateurs en fonction de leurs propres échelles de valeurs que Moralscore a établi un classement des entreprises les plus vertueuses.

...