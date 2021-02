L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde lundi matin contre des conditions glissantes sur tout le pays, dès l'aube et jusqu'à mardi matin.

Lundi et la nuit prochaine, quelques chutes de neige, généralement peu importantes, se produiront encore par endroits (1 à 3 cm). Des plaques de glace pourront également rendre les routes glissantes par endroits.

L'IRM lance un avertissement "jaune" aux conditions glissantes sur tout le territoire, soit pour prévisions de 1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures, ou 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures, ou du verglas (très) localisé, ou encore des plaques de givre ou de glace.

La Cellule d'Action routière (CAR), composée du Centre régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police fédérale de la route, est activée. "La vigilance est renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates. À l'heure actuelle, aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'est envisagée", a fait savoir la CAR lundi matin.

Vu les prévisions, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police fédérale de la route recommandent à tous les usagers de "rester prudents, vigilants et d'adapter leur vitesse s'ils doivent emprunter le réseau routier".

