Marie Tabarly : "Tapez encore sur Greta, ça ne fera pas disparaître ce qu'elle dénonce"

A la barre de Pen Duick VI, le légendaire monocoque de feu son père Eric, Marie Tabarly a entamé la troisième étape d'un tour du monde dédié à la réflexion sur les grands défis de l'humanité, projet qu'elle a baptisé " Elemen'Terre ". A bord, Nicolas Hulot et le spationaute Jean-François Clervoy, entre autres penseurs et faiseurs de notre époque. Objectif ? Créer du lien pour faire bouger les lignes et amorcer "un changement de paradigme".

© LIONEL BONAVENTURE/BELGAIMAGE

Comment est né votre projet Elemen'Terre ?

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×