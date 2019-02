Liège vise la neutralité carbone en 2050

"Ce n'est pas un voeu pieux puisque notre future cité administrative, qui sera achevée en 2022, sera un bâtiment 0 carbone", a souligné le bourgmestre.

La déclaration de politique communale comprend diverses intentions répondant aux objectifs de transition écologique. Ainsi, sans attendre la mise en service du tram annoncée pour 2022, le bourgmestre a précisé que la volonté est de donner la priorité aux transports en commun et aux modes doux en faisant en sorte que le vélo représente 10 % des déplacements. "Nous nous fixons d'atteindre rapidement une part d'investissement qui corresponde à 10 euros par habitant, comme le demandent le Gracq et Greenpeace", a annoncé Willy Demeyer.

Vis-à-vis de la congestion de la ville générée par les automobiles, la majorité PS/MR entend que celles-ci s'arrêtent en périphérie. Pour ce faire, il est question de généraliser la zone 30 km/h et d'étudier la mise en place d'une zone dite basse émission afin d'améliorer la qualité de l'air en ville.

En matière de transition alimentaire, en plus des mesures déjà existantes en faveur des circuits courts, un marché couvert sera aménagé au sein de l'ancienne Grand'Poste.

Par ailleurs, conformément aux annonces déjà faites sous la précédente législature et visant à améliorer l'alimentation des enfants au sein des cantines scolaires et crèches, le bourgmestre a annoncé qu'il a chargé l'échevin de l'Instruction publique et de la Petite enfance de mettre fin le plus rapidement possible à l'utilisation de barquettes individuelles qui sont apparues récemment au sein des crèches communales. "Ce conditionnement, s'il répond à des exigences en termes de sécurité de la chaîne alimentaire, est contraire à la politique zéro déchet que nous comptons mener".