Les villes et communes n'encouragent pas assez la gestion durable des forêts

Les villes et communes belges sont encore trop peu conscientes de l'impact que leur politique d'achat de bois et papier peut avoir sur les modes de production et de consommation plus durables, concluent FSC-Belgique et WWF Belgique dans un rapport après avoir mené une enquête auprès d'une centaine de communes.