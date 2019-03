Les tempêtes extrêmes pourraient tripler d'ici la fin du siècle

Des scientifiques britanniques se sont penchés sur le phénomène des cyclones extratropicaux et son lien avec le réchauffement de la planète. Ces tempêtes, d'une extrême violence et souvent meurtrières, se forment entre la ligne des tropiques et le cercle polaire. Elles sont provoquées par deux masses d'air de températures très différentes. Des épisodes jusqu'à présent exceptionnels, mais qui pourraient devenir beaucoup plus communs si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

