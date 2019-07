Dans le zoo d'Apenheul, ce sont les singes qui choisissent leur partenaire via un écran tactile. Cela augmenterait sensiblement les chances d'avoir des petits.

Le zoo d'Apenheul participe au programme européen d'élevage d'orangs-outangs. Ce programme d'élevage permet de mettre en contact des animaux en fonction, par exemple, de leur génétique, de leur comportement et de leur âge. L'un des animaux rejoint alors le zoo de l'autre pour former un couple et se reproduire. On évite ainsi la consanguinité et on permet de maintenir une population en bonne santé. "Sauf que, pas plus que nous, les singes ne cherchent un partenaire par le seul biais de la génétique. L'idée a donc germé de cré...