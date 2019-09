Notre cerveau n'est pas fait pour l'écologie, car il s'est construit pour chercher à combler nos besoins primaires. Ce constat a été fait par le monde scientifique. Il existe cependant des solutions.

Le cerveau est préprogrammé pour ne penser qu'à notre intérêt personnel et sur le court terme. Il est incapable de cerner un problème qui concerne un avenir plus ou moins lointain et toute l'humanité.

...