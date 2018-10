Les navires doivent ralentir pour protéger les baleines

Des délégations de plus de 100 pays se sont réunies à Londres pour un sommet organisé par l'OMI (organisation maritime internationale). La question à l'ordre du jour : comment rendre le secteur du transport maritime plus respectueux de l'environnement ? Selon les experts, le bruit des bateaux qui naviguent à pleine puissance est nocif pour la santé des baleines. D'un côté, il augmente le stress des mammifères marins, de l'autre, il réduit leur capacité à se diriger sous l'eau, et à localiser leurs proies.

