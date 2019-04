Les gorilles pleurent leurs morts

Les gorilles sauvages pleurent leurs morts. Ils connaissent le deuil et prennent soin de la dépouille de leur congénère. Cela les humanise, mais les rend aussi plus vulnérables à des maladies comme Ebola.

Des milliers de gorilles sont morts après avoir contracté Ebola. Eux aussi sont touchés par cette terrible maladie qui s'attrape au contact du sang, de la sueur ou encore des larmes des malades et des morts. L'un des principaux facteurs dans la propagation d'Ebola est d'ailleurs les traditions mortuaires qui veulent qu'on embrasse et touche les morts, pourtant particulièrement contagieux. Or, comme nous, ces animaux ont un lien émotionnel avec leurs morts et prennent soin de leur dépouille. Or dans la nature il n'y a aucune consigne sanitaire, du coup l'épidémie se propage.

...