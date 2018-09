Les émissions d'oxydes d'azote divisées par deux d'ici 2025

Les émissions d'oxydes d'azote (Nox) causées par le trafic sur les routes belges va chuter de 24.000 tonnes d'ici 2025, soit une division par deux, grâce aux tests plus sévères et à l'arrivée sur le marché de véhicules "de plus en plus propres", affirme mercredi la Febiac dans un communiqué.