Les bouteilles en plastique représentent 14 % des déchets retrouvés dans les eaux européennes

Marie Gathon Journaliste Levif.be

D'après un rapport commandé par les ONG Earthwatch Europe et Plastic Oceans UK, les bouteilles en plastique sont, de loin, les déchets qui polluent le plus les rivières, fleuves et mers d'Europe, rapporte le magazine Geo.

© Gettyimages