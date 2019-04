Le biologiste Dirk Draulans s'est plongé dans plusieurs études scientifiques pour cartographier les conséquences inattendues que pourrait avoir le réchauffement climatique.

Il arrive qu'en parcourant la littérature scientifique, le hasard fasse que l'on tombe sur toute une ribambelle d'articles qui illustrent de façon documentée ce qu'il risque de nous arriver si on ne change pas drastiquement notre façon de faire. Car les effets escomptés du réchauffement climatique ne sont pas exclusivement liés aux conséquences directes du réchauffement de la planète, comme l'élévation des températures et du niveau de la mer (et, parallèlement, l'extinction accrue des animaux et des plantes, ou encore l'augmentation considérable des migrations et du déclin économique des populations). Ils peuvent être plus vastes et toucher des domaines beaucoup plus inattendus.

...