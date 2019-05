Disséquer le plastique pour mieux le reconstruire, sans en altérer la qualité, c'est ce que propose une équipe de chercheurs avec leur nouvelle invention : un plastique recyclable à l'infini.

Le plastique est l'un des éléments qui polluent le plus nos océans. Réduire les quantités des déchets plastiques passe souvent par le recyclage, une manière de réutiliser une partie du matériau et ainsi protéger la planète. Pourtant, cette technique reste à ce jour compliquée, coûteuse et non durable. Il est en effet impossible de recycler plusieurs fois le même plastique, car la matière est altérée durant le processus.

...