Alors que nous tournons le dos au plastique à usage unique, le papier est considéré comme une alternative plus durable. Mais est-ce vraiment le cas ?

Aujourd'hui, à l'ère des ordinateurs, des smartphones et des livres électroniques, on pourrait penser que le papier est devenu presque obsolète. Mais bien que la demande de papier dit graphique, comme les journaux et les livres, ait légèrement diminué, l'industrie du papier est en plein essor.

...