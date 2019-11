Le monde trop accro aux énergies fossiles pour atteindre les objectifs de Paris

La communauté internationale reste bien trop dépendante aux énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, et singulièrement celui de limiter le réchauffement climatique bien en-deça de 2°C et si possible à 1,5°C, conclut un rapport intitulé "L'écart de production" rédigé par une cinquantaine de chercheurs actifs dans différents centres de recherche (Stockholm Environment Institute, l'International Institute for Sustainable Development, Overseas Development Institute, CICERO Centre for International Climate and Environmental Research et Climate Analytics).