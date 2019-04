Si les changements climatiques provoquent glissements de terrain, tsunamis et ouragans, des chercheurs du MIT ont peut-être trouvé un moyen de se servir de ces catastrophes à bon escient : sauver les îles bientôt englouties par les océans.

Un groupe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) étudie la possibilité de canaliser les catastrophes naturelles et, in fine, sauver les communautés côtières menacées par la montée des eaux. Pour ce faire, ils envisagent d'exploiter les courants océaniques causés par ces catastrophes. Leur zone de test actuelle se situe aux Maldives, où un groupe d'îles de basse altitude pourraient bientôt être submergées par les eaux.

...