La plus grande réserve naturelle d'Afrique menacée par l'exploitation pétrolière

Des défenseurs de l'environnement nigériens et internationaux ont lancé une pétition contre le déclassement de la moitié de la plus grande réserve naturelle d'Afrique, Termit et Tin Toumma, dans l'est du Niger, au profit d'une firme pétrolière chinoise, a rapporté vendredi à l'AFP un membre d'une ONG.

"Nous avons lancé cette pétition mercredi dernier parce que le gouvernement du Niger a adopté en juin un projet de redéfinition de la réserve, qui est vraiment menacée par l'exploitation pétrolière d'une société chinoise", a déclaré à l'AFP Hamadou Soumana Oumarou, membre de l'ONG nigérienne Jeunes volontaires pour l'environnement. La pétition, disponible sur internet, "demande le reclassement de la plus grande réserve naturelle d'Afrique", accusant "la Chine (de) détruire impunément la biodiversité en Afrique". Elle a déjà recueilli "24.000 signataires sur un objectif de 50.000", selon M. Oumarou. Le 26 juin, un conseil des ministres avait décidé du "déplacement des limites" de la réserve, afin de "se conformer au contrat de partage de production" qui lie depuis 2008 le Niger à la China National Petroleum Corporation (CNPC), selon un communiqué du conseil. "Une partie du périmètre (de la réserve) empiète sur les blocs pétroliers d'Agadem attribués à CNPC". Ses "limites seront déplacées" mais "la réserve conservera la même superficie de 96.560 km2", avait assuré le gouvernement. Cette décision "exclut près de 45.000 km2 de l'aire protégée" et "ce déclassement entraînerait la disparition de certaines espèces très menacées, comme l'addax" (une espèce d'antilope), s'est alarmée fin juillet l'ONG française Noé, qui avait obtenu en novembre 2018 la gestion de la réserve pour un mandat de 20 ans. Vingt-et-un puits pétroliers en cours d'exploitation par CNPC cohabitent avec la réserve qui est traversée par un oléoduc sur plus de 100 km, s'inquiète l'ONG française. Créée en 2012, à cheval entre les régions d'Agadez (nord), de Zinder (centre-sud) et de Diffa (sud-est), Termit et Tin Toumma est considérée comme la plus grande réserve terrestre d'Afrique. Elle abrite 130 espèces d'oiseaux et 17 espèces de mammifères, dont des espèces protégées et menacées : gazelle dama, addax, guépard saharien, mouflon à manchettes, selon les services nigériens de l'Environnement. Une centaine de variétés de plantes y a également été répertoriée par l'université de Niamey. Le ministre nigérien de l'Environnement Almoustapha Garba avait estimé que la délégation de gestion à l'ONG Noé permettrait "de pallier les menaces qui compromettent la sauvegarde de la faune" dont "la persistance du braconnage et le sur-pâturage".