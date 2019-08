La capacité des arbres à stocker du CO2 incertaine après 2100

Les arbres et les plantes peuvent encore absorber l'excédent de CO2 présent dans l'atmosphère pendant environ 80 ans et offrir une protection contre les gaz à effet de serre. Cela deviendra plus compliqué après 2100, car les niveaux de CO2 pourraient être si élevés que les plantes atteindront leur " point de rupture ", selon les recherches.

Une équipe de recherche internationale dirigée par les universités de Stanford (États-Unis) et de Barcelone prévoit que les arbres ne pourront absorber qu'une fraction du CO2 présent dans l'atmosphère après l'an 2100 et que l'on ignore quelle sera leur capacité.

...

