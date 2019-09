La Belgique enverra dans la journée des fournitures de secours en Bolivie, un pays en proie comme ses voisins à d'importants feux de forêt en Amazonie, par le biais du dispositif gouvernemental d'intervention en cas de catastrophe B-FAST (Belgian First Aid & Support Team), ont annoncé lundi les Affaires étrangères.

"Aujourd'hui, 336 tentes, 14 générateurs et 672 moustiquaires partiront vers les territoires touchés. Ces biens devront aider les sauveteurs de la Protection civile bolivienne dans leur lutte contre les feux de forêt", a précisé le département dans un communiqué.

Cette contribution à la lutte contre les incendies de forêt qui touchent grande partie de l'Amérique du Sud et l'Amazonie en particulier s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de coopération de la Commission européenne. D'autres pays européens ont décidé d'envoyer de l'aide spécialisée, comme la France, la Suisse et l'Autriche.

Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères coordonne la mission B-FAST. Un collaborateur de l'ambassade à Lima, la capitale péruvienne, se rendra à Santa Cruz (nord-ouest du pays) pour suivre la livraison de ce matériel. La Coopération au développement, la Défense, les SPF Intérieur, le Bosa (Stratégie et Appui) et Santé apportent un soutien administratif et logistique.

B-FAST est l'unité d'intervention rapide des autorités fédérales pour les catastrophes à l'étranger. C'est une structure interministérielle, composée des services du Premier ministre, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense, de la Santé, du Budget et de la Coopération au développement.

Vendredi, sept des neuf pays qui se partagent l'Amazonie ont défini en Colombie, lors d'un sommet d'urgence, des mesures de protection de la plus grande forêt tropicale du monde dévastée par ces incendies.