L'UCLouvain créé la première ferme universitaire pour étudier le maraîchage bio sur le terrain

L'Université catholique de Louvain (UCLouvain) a présenté mercredi les activités menées à la ferme de Lauzelle, la première ferme universitaire consacrée à la recherche scientifique de terrain sur le maraîchage bio. La ferme a été réhabilitée il y a deux ans et fonctionne comme une véritable ferme, où travaillent un maraîcher mais aussi des chercheurs et des étudiants bio-ingénieurs. En collaboration avec un réseau de maraîchers de Wallonie et de Bruxelles, elle permet d'étudier sur le terrain la production agricole, d'imaginer et de tester l'agriculture du futur, en s'appuyant sur une démarche scientifique.

© belga