L'Iran a découvert un nouveau champ pétrolier avec des réserves estimées à 53 milliards de barils de brut, soit près du tiers des réserves prouvées à ce jour, a annoncé dimanche le président Hassan Rohani.

Ce champ, d'une superficie de 2.400 kilomètres carrés, est situé dans la province du Khouzestan (sud-ouest), a précisé M. Rohani, lors d'un discours diffusé par la télévision d'Etat.

Il existe plus de 40.000 gisements de pétrole dans le monde, les plus importants étant ceux de Ghawar en Arabie saoudite et de Burgan au Koweït. Ils contiennent chacun plus de 60 milliards de barils. La plupart des autres champs sont beaucoup plus petits.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) table sur une demande en pétrole de 1,2 million de barils par jour.