L'Europe du nord-ouest se préparait à subir cette semaine un deuxième épisode de fortes chaleurs, après celui de la fin juin, en particulier Paris qui a mis en place son plan canicule niveau 3 (sur 4).

De la France à l'Allemagne en passant par le Benelux, les services météorologiques ont lancé l'alerte. Le mercure va s'envoler et les températures pourraient de nouveau tutoyer les 40 degrés Celsius mercredi ou jeudi, avant une accalmie en toute fin de semaine.

La journée de jeudi s'oriente vers un record de chaleur

Il est possible qu'un record de chaleur tombe chez nous ce jeudi, a prévenu hier le météorologue Frank Deboosere. Vu les maxima attendus par l'Institut royal météorologique (IRM), la journée de jeudi pourrait bien battre le record du 27 juin 1947. L'Institut royal météorologique attend des maxima records pour ce jeudi. Cela a fait dire hier au météorologue Frank Deboosere qu'un record de chaleur pourrait tomber sur le plat pays. Le record appartient toujours au 27 juin 1947. Ce jour-là, 38,8 degrés Celsius avaient été relevés à la station de mesure d'Uccle. Les conditions de mesure étant cependant différentes d'aujourd'hui, cette température a été "corrigée" à 36,6 degrés. C'est cette seconde mesure de chaleur qui pourrait entrer en ligne de compte pour comparaison, a expliqué hier Frank Deboosere.

Calcul sur un abri thermométrique fermé

Au début des années 1980, on est en effet passé d'un abri thermométrique ouvert à un abri thermométrique fermé. "Cela signifie que les observations faites jusqu'en mai 1983 doivent être corrigées de manière complexe", détaille le météorologue. "Prenez la température maximale brûlante du 27 juin 1947. Elle était de 38,8 degrés, dans un abri ouvert. Il faut y appliquer le facteur de correction mensuel qui imite le passage à un abri fermé, ce qui nous donne 37,4°C. En tenant compte également du rayonnement solaire indirect, on obtient 36,6." Le deuxième jour le plus chaud de l'histoire récente du pays était le 19 juillet 2006. Uccle, à nouveau, avait alors atteint un maximum de 36,2°C.

Eau et crème solaire, vos meilleurs amis en ce temps caniculaire

La chaleur s'abat sur la Belgique. Pour y survivre, l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) rappelle lundi quelques conseils à adopter: boire beaucoup d'eau, manger léger, fuir le soleil aux moments les plus chauds de la journée, limiter les efforts physiques...

L'eau sera votre meilleure amie en ces temps caniculaires: l'Aviq recommande de boire 1,5 litre d'eau par jour. Même si le soleil appelle l'apéro, il vaut mieux éviter les boissons alcoolisées, mais aussi le café et les boissons sucrées. Votre estomac ne devra pas rester vide, il vous faudra donc manger régulièrement et en suffisance. L'Aviq préconise surtout les fruits et légumes de saison.

© Reuters

Le meilleur moyen de se protéger du soleil est de ne pas s'y exposer. L'intérieur de votre maison devra être votre havre de paix, au moins aux moments les plus chauds de la journée (de 11h00 à 15h00). Pas question de s'offrir une petite bronzette dans son jardin ou d'essayer d'en profiter depuis l'intérieur: pour ne pas suffoquer, mieux vaut fermer les fenêtres et rideaux, jusqu'à ce que les plus grosses chaleurs soient passées. Dehors, la crème solaire sera votre meilleure alliée, pour tous. Chapeau, casquette et lunettes de soleil complèteront la panoplie. Bonne nouvelle pour les procrastinateurs: avec ces températures, il faut limiter autant que possible les efforts physiques. Si vous voulez tenter le diable, les pauses devront être régulières et l'eau devra couler à foison.

"Tout le monde est concerné", insiste l'Aviq, mais certains sont plus sensibles à la chaleur: les enfants en bas âge, les seniors et les personnes isolées. Pour eux, une attention particulière devra être portée par les proches, en veillant davantage à leur hydratation. Le soleil et le mercure élevé peuvent provoquer une insolation, des crampes de chaleur, un épuisement ou encore un coup de chaleur, qui est une urgence médicale. Dans ce dernier cas, qui peut être mortel, les symptômes se manifestent par une température corporelle élevée, une augmentation du rythme cardiaque, une agitation inhabituelle, une confusion, des maux de têtes, nausées, vomissements et convulsions. La peau est chaude, rouge et sèche, et une perte de conscience, pouvant aller jusqu'au coma, peut survenir.

Plus brève qu'en juin

En France, la canicule s'annonce plus brève qu'en juin, lorsque le record absolu de température avait été battu avec 46°C le 28 juin à Vérargues (sud). Cette fois, "nous n'attendons pas de pics de chaleur à 45/46°C", mais les régions de la moitié nord du pays seront "beaucoup plus concernées", a indiqué Météo-France. Paris pourrait toutefois connaître un nouveau record de chaleur. "On prévoit 41 voire 42 degrés jeudi, avec une forte probabilité de battre le record de 40,4°C en 1947", a souligné François Jobard, prévisionniste chez Météo-France.

© Reuters

Des températures approchant les 40 degrés sont aussi attendues dans des métropoles du centre et du nord de l'Italie, notamment à Florence ou Ferrare. Le pays ne devrait pas connaître de canicule à proprement parler, le sud de l'Europe devant cette fois-ci être épargné, tout comme le centre.

"Jeudi, la très forte chaleur qu'on va vivre en France va déborder sur le Benelux, il est probable que pour la première fois ces trois pays atteignent ou dépassent les 40°C (les records absolus sont de 39,9°C au Luxembourg, 38,8°C en Belgique, 38,6°C aux Pays-Bas). On prévoit des pointes à 40 voire 41 au Benelux, ce qui serait exceptionnel", a expliqué François Jobard.

En Belgique, l'Institut royal météorologique (IRM) a émis un "avertissement chaleur" valable jusqu'à vendredi soir minuit. Jeudi, "la chaleur sera accablante dans la plupart des régions", indique l'IRM sur son site.

L'Autriche a de son côté émis un alerte "orange"pour jeudi et vendredi, mais seulement sur l'ouest du pays.

La production de vin en baisse

Cet été inhabituellement brûlant inquiète particulièrement en Allemagne, où une température record de 38,6 degrés a été enregistrée fin juin dans le Brandebourg, du jamais vu en 70 ans.

Près de la moitié des Allemands (47%) se disent effrayés par ces vagues de chaleur contre 41% qui ne s'en inquiètent pas, selon une étude de l'institut de recherches Insa pour le journal Bild.

Les signes du dérèglement climatique se multiplient en 2019: le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde, notamment en raison de la canicule exceptionnelle en Europe, selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique.

Au Portugal, bourrasques et sécheresse ont par ailleurs compliqué la lutte contre un incendie d'une "extraordinaire difficulté" qui fait rage depuis samedi dans une région montagneuse du centre, où le feu avait tué une centaine de personnes en 2017.