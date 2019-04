L'administration Trump aurait saboté un vaste programme de conservation

L'administration Trump aurait retiré le financement d'un programme de conservation qui a déjà fait ses preuves, en contradiction directe avec la décision du Congrès, révèle le journal The Guardian.

En 2010, les Coopératives de Conservation du Paysage (LCC) ont été créées pour répondre aux priorités en matière de ressources naturelles et culturelles aux États-Unis. Ce programme, qui comprend 22 centres de recherche, s'attaque à des larges problématiques telles que le changement climatique, les inondations et l'extinction d'espèces. Malgré l'importance de la conservation coopérative - le ministère de l'Intérieur en avait fait une priorité début des années 2000 - ces centres sont aujourd'hui menacés par l'administration Trump, qui prévoit d'interrompre le financement prévu par le Congrès, selon le journal The Guardian.

...