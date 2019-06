Quarante ans de réflexion sur la politique environnementale et climatique ont apporté au professeur Pieter Leroy (Université de Radboud) des réponses qui dérangent aux questions les plus urgentes de notre temps.

Malgré les marches climatiques, les brosseurs du climat et la prise de conscience croissante de l'urgence du problème climatique, les résultats de Groen et Ecolo sont restés inférieurs aux attentes lors des dernières élections. Dès le début, Pieter Leroy doutait que Youth for Climate, Greta Thunberg et Anuna De Wever puissent réellement influencer l'agenda politique. "Intuitivement, je ressens de la sympathie pour quelque chose d'aussi nouveau. Mais il est vite devenu clair que ce qu'ils faisaient se limitait à une certaine catégorie d'âge et à un certain groupe social : la classe supérieure, les étudiants d'humanité. Les élèves de l'enseignement technique et professionnel ne sont pas descendus dans la rue."

