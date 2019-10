L'Université de Mons a remis jeudi, dans le cadre de la cérémonie de rentrée académique, les insignes de docteurs honoris causa à Nicolas Hulot, Nicholas Stern et Greta Thunberg. Tous trois s'inscrivent dans une démarche de conscientisation au développement durable.

Trois personnalités ont été honorées jeudi par les instances académiques de l'UMons dans le cadre de la cérémonie solennelle de rentrée académique 2019-2020 qui s'est tenue au Théâtre Royal de Mons. La réception était mise sous le signe du 10e anniversaire de la création de l'UMons, issue de la fusion opérée en 2009 entre l'Université de Mons-Hainaut et la Faculté Polytechnique de Mons.

Les instances de l'université ont remis, à cette occasion, les diplômes et insignes de docteurs honoris causa à trois personnalités internationales qui contribuent à la conscientisation au développement durable: le journaliste et écologiste français Nicolas Hulot, l'économiste britannique et expert en matière de problématique climatique dans l'économie, le professeur Nicholas Stern, et l'étudiante suédoise de 16 ans et activiste climatique Greta Thunberg.