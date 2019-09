Greta Thunberg "ambassadrice de conscience" d'Amnesty International

La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg et le mouvement de jeunes Fridays for Future ont reçu lundi le prix d'"ambassadeurs de conscience" de l'ONG Amnesty International, quelques jours avant un grand rendez-vous climatique à l'ONU à New York.

Greta Thunberg © BELGAIMAGE