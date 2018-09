Grèce: une gigantesque toile d'araignée de plus de 300 mètres (vidéo)

D'après des spécialistes, ce phénomène se produit parfois à la fin de l'été lorsque les tétragnata sont en pleine saison des amours.

Il se trouve que ces araignées aiment les endroits chauds et humides puisque ceux-ci sont propices à la multiplication des moustiques. Or c'est justement leur mignardise préférée. Les moustiques étant particulièrement nombreux cette année, les tétragnata se sont offert une véritable orgie. De quoi multiplier le nombre d'araignées et donc de toiles. Giannis Giannakopoulos a publié mardi sur YouTube une vidéo montrant cette gigantesque toile d'araignée. Spectaculaires, ces images sont rapidement devenues virales.