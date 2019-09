Alors que l'Amazonie est toujours en feu, l'autre côté du monde brûle. Les "feux de forêt printaniers" en Australie ne présagent rien de bon pour cet été.

La saison des feux de forêt en Australie, où le printemps approche, a commencé remarquablement tôt et de façon dévastatrice cette année. C'est le pire démarrage de l'histoire et on craint que cela ne présage la pire saison d'incendies de forêt de l'histoire de l'Australie.

...