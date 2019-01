"Eco Run", un jeu vidéo de la Ville de Bruxelles qui sensibilise aux enjeux climatiques

Une dizaine de jeux avaient été développés lors des ateliers "Videogames to save the Climate", organisés en septembre et octobre. Un jury a ensuite sélectionné Eco Run.

Le jeu a été développé par des citoyens amateurs, accompagnés par des experts. Facile d'utilisation, ce jeu, disponible en trois langues (néerlandais, français et anglais), propose d'aménager la ville avec des alternatives durables, telles que des toitures végétales, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, ... pour ralentir l'augmentation de la température, la montée des eaux et les émissions de gaz à effet de serre, précise la Ville dans un communiqué.

"Les risques d'inondations et la formation d'îlots de chaleur sont d'ailleurs les deux aléas majeurs révélés par l'étude de vulnérabilité du territoire", pointe celle-ci.

La Ville souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% et favoriser l'autoconsommation maximale par la production d'énergie renouvelable pour 27% de sa consommation, indique-t-elle.

Le jeu est accessible à l'adresse http://jeux.artsetpublics.be/EcoRun/ .