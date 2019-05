Le temps sera sec jeudi après-midi, avec encore beaucoup de nuages. Des éclaircies se développeront à partir de l'ouest et les maxima iront jusqu'à 20 degrés.

Vendredi, le temps restera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux sur le centre et le sud du pays. Les maxima se situeront entre 17 degrés au littoral et 22 degrés sur le centre.

Samedi, l'IRM attend assez bien de soleil dès la matinée. Il faudra toutefois composer avec des voiles d'altitude parfois fort nombreux qui pourront voiler le ciel. Quelques cumulus de beau temps seront également possibles par endroits et, en fin de journée, une averse très locale ne sera pas exclue en Ardenne. Les températures maximales atteindront 23 degrés en Hautes­ Fagnes et jusque 27 degrés en Campine.

Dimanche sera à nouveau une belle journée, bien que des nuages élevés pourront toujours voiler le ciel. En fin d'après-midi, des nuages cumuliformes se formeront et, surtout sur l'ouest du pays, ils pourront évoluer jusqu'à l'averse orageuse. Les maxima seront encore en hausse avec des valeurs comprises entre 24 degrés en Haute Ardenne et 29 degrés en Campine.

Lundi, la pluie fera son retour. Le temps restera toutefois chaud sur l'est. Mardi et mercredi, il fera variable avec un risque d'averses.